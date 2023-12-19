Расследования

Экстрадированный из Парагвая Роман Морозов задержится в Волгограде до лета

Расследования 19.12.2023 16:29
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19.12.2023 16:29


Красноармейский районный суд Волгограда сегодня, 19 декабря, избрал меру пресечения экстрадированному из Парагвая Роману Морозову. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве на сумму более 14,6 миллиона рублей.   

Как пояснили информагентству в пресс-службе районного суда, Морозов останется под стражей до 5 июня 2024 года. Постановление может быть обжаловано. 

Обвиняемому вменяют 10 эпизодов по ч. ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ. Санкция предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, Морозов, владея ломбардом, в период с 2018 по 2019 годы под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и ГАЗ похитил деньги потерпевших, а также лишил обратившихся к нему граждан жилья. 

В дальнейшем он скрылся от правосудия, но в марте 2021 года по поручению Генпрокуратуры РФ Морозова объявили в международный розыск. В сентябре злоумышленника задержали в Парагвае. В июне 2023 года россиянина экстрадировали в Россию. 

Уточняется, что Морозова доставили транзитом через Бразилию и Турцию в Москву. Компанию ему составил Андрей Андреев, который по данным следствия, в конце 90-х состоял в одной из преступных групп Петербурга. Члены ОПГ занимались вымогательством, похищениями и убийствами бизнесменов. 

После череды новогодних праздников состоится первое судебное заседание по существу. Процесс запланирован на вторник, 9 января, на 14.00. 

Скриншот: видео Генпрокуратура РФ

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