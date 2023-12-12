Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении экстрадированного из Парагвая Романа Морозова, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Морозов обвиняется в хищении более 14,6 миллиона у клиентов ломбарда в Волгограде.

По версии следствия, владелец ломбарда Морозов в период 2018-2019 гг под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и «ГАЗ» мошенническим путем похитил деньги потерпевших. Обратившихся к нему граждан он лишил прав на жилые помещения.

Желая избежать ответственности, Морозов скрылся от правоохранительных органов. В марте 2021 года по поручению Генпрокуратуры России его объявили в международный розыск. В сентябре его задержали на территории Парагвая. В связи с этим Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о выдаче, который в мае текущего года был окончательно удовлетворен.

Морозу предъявлено обвинение по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Скриншот с видео Генпрокуратуры РФ