Расследования

Скрывавшийся в Парагвае бизнесмен предстанет перед судом в Волгограде

Расследования 12.12.2023 14:04
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12.12.2023 14:04


Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении экстрадированного из Парагвая Романа Морозова, которого обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Морозов обвиняется в хищении более 14,6 миллиона у клиентов ломбарда в Волгограде. 

По версии следствия, владелец ломбарда Морозов в период 2018-2019 гг под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и «ГАЗ» мошенническим путем похитил деньги потерпевших. Обратившихся к нему граждан он лишил прав на жилые помещения. 

Желая избежать ответственности, Морозов скрылся от правоохранительных органов. В марте 2021 года по поручению Генпрокуратуры России его объявили в международный розыск. В сентябре его задержали на территории Парагвая. В связи с этим Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о выдаче, который в мае текущего года был окончательно удовлетворен.

Морозу предъявлено обвинение по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Скриншот с видео Генпрокуратуры РФ

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