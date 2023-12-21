Расследования

«Перепутал с диким животным»: десантника осудили за сбитого насмерть пешехода на трассе под Волгоградом

Расследования 21.12.2023 06:51
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21.12.2023 06:51


Фроловский городской суд в Волгоградской области приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении водителя, который на трассе насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Как сообщили V102.RU в суде, мужчина также лишен права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Смертельное ДТП произошло ночью 25 декабря 2020 года на 853 км автодороги Р-22 «Каспий» во Фроловском районе Волгоградской области.

Судом установлено, что водитель, управляя автомобилем LADA Largus, двигался по трассе со скоростью 90 км/с со стороны Москвы в Волгоград.

Пренебрегая мерами предосторожности, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на пешехода. От противоправных действий водителя, пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте ДТП. После чего водитель, не оказав помощь потерпевшему, с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся, – рассказали в суде.

Водитель вину по предъявленному ему обвинению не признал. По его словам, на момент ДТП он думал, что совершил столкновение с диким животным. Однако суд, исследовав материалы дела, посчитал его вину доказанной.

При назначении приговора было учтено, что у водителя есть медаль «80 лет воздушно-десантным войскам», он частично возместил ущерб потерпевшей и то, что погибший пешеход переходил проезжую часть в нарушении ПДД.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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