Под Волгоградом сожители на брудершафт обменялись ножевыми ранениями

В городе Михайловке Волгоградской области мужчина и женщина причинили друг другу ножевые ранения во время семейной ссоры. По информации регионального ГУ МВД России, первой удар нанесла 39-летняя женщина.

– 17 декабря в больницу поступили 39-летняя жительница Михайловки с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости и ее 37-летний сожитель с непроникающим ножевым ранением спины, – сообщили ИА «Высота 102» в главке полиции. – В результате проведенной проверки полицейские установили, что в ходе застолья между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой женщина, схватив со стола кухонный нож, нанесла сожителю удар в область спины, после чего мужчина отобрал у нее ножи и во время борьбы ударил им женщину в живот.

В итоге на обоих пострадавших возбуждены уголовные дела. Женщину подозревают в умышленном причинении среднетяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия. На мужчину заведено дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

– Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 1 года мужчине и до 5 лет женщине, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.