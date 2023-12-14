Экономика

В Волгоградской области дизтопливо подорожало на 19 копеек

Экономика 14.12.2023 11:42
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14.12.2023 11:42


В Волгоградской области за прошедшую неделю изменились цены на два вида бензина и дизтопливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, АИ-92 и АИ-95 подешевели на 11 копеек  - соответственно до 50,46 рубля и до 56,19 рубля.
Стоимость АИ-98 осталась прежней – 65,89 рубля за литр. А дизтопливо подорожало за неделю еще на 19 копеек. Кстати, рост цен на солярку фиксируется в Волгоградской области уже не первую неделю.

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