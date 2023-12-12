



С начала 2023 года квадратный метр в новостройках сильнее всего подорожал в Волгограде — на 44%. Стоимость метра жилья в этом городе достигла 115 тысяч рублей в ноябре текущего года. На втором месте — Воронеж с ростом в 28% до 109 тысяч рублей.

На третьем месте оказался Сочи, где стоимость квадратного метра выросла на 26% и достигла 421 тысячи рублей. Это самая высокая средняя цена квадратного метра по всей стране и самый стремительный рост в рублевом эквиваленте.



Рост цен на новостройки в Москве составил 13%, а средняя цена квадратного метра достигла 334 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цены на новое жилье выросли на 7%. Теперь средняя стоимость квадратного метра в северной столице — 246 тысяч рублей.



В среднем по России цена квадратного метра в новостройках повысилась с начала года на 7% (относительно января 2023 года), рост с сентября составил 4%. К концу года рост цен замедлился — с октября стоимость поднялась в среднем на 2%. Самый стремительный рост — в Астрахани (на 14%) и в Волгограде – на 10%.

