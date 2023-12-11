Расследования

В МВД опровергли информацию о нападении на школьницу с ножом под Волгоградом

Расследования 11.12.2023 18:47
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11.12.2023 18:47


В ГУ МВД России по Волгоградской области опровергли информацию, распространяемую в телеграм-каналах и СМИ, о нападении школьника с ножом на девочку под Волгоградом. По сведениям полиции, один из учащихся действительно явился на занятия с ножом, но конфликтных ситуаций не происходило. 

11 декабря в региональных средствах массовой информации и телеграм-каналах опубликована информация о чрезвычайном происшествии в стенах учебного заведения Иловлинского района. Утверждается, что школьник принес в учебное заведение нож и напал на одноклассницу. Данная информация не соответствует действительности, – прокомментировали ИА «Высота 102» в главке полиции.   

Уточняется, что 8 декабря в отдел полиции Иловлинского района Волгоградской области поступило сообщение из районной школы. 

У учащегося 5-го класса в рюкзаке одноклассниками был замечен нож. Прибывшие инспекторы ПДН изъяли опасный предмет. Установлено, что подросток без спроса взял дома нож и принес его в учебное заведение, чтобы похвалиться перед друзьями, – продолжают в пресс-службе главка. – Каких-либо конфликтных ситуаций между школьниками не отмечено. Фактов проявлений агрессии, угроз применения оружия со стороны ученика не высказывалось. На профилактических видах учета ученик не состоит.  

Аналогичную информацию, сообщает ИА «Высота 102», вечером 11 декабря озвучил и глава Иловлинского района Иван Гель. По его уточненным данным, нож в рюкзаке обнаружила одна из девочек. 

 Одноклассница ученика заметила  у него в  портфеле нож, о  чем  сразу сообщила  своему  классному  руководителю, – написал Гель. 

В отношении матери школьника составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ. 

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