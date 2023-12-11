Росводресурсы до 2024 года перевели Волжскую ГЭС на экономный режим

Экология 11.12.2023 15:30
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11.12.2023 15:30
Завтра, 12 декабря, снова снизится объем сбросов на Волгоградском гидроузле. Как сообщили V102.RU на Волжской ГЭС, до 20 января 2024 года по решению Росводресурсов они составят 4600 ±100 м³/с. Ранее среднесуточные сбросные расходы Волгоградского гидроузла с 26 ноября 2023 года достигали 4500-4700 м³/с.Как сообщало V102.RU, лишь в течение трех дней – с 8 по 11 декабря – сбросы на Волжской ГЭС были увеличены до 5500±100 м³/с. в связи с запросом Росморречфлота. В ведомстве просили добавить воды из-за севшего на мель теплохода «Вячеслав Аршинов», который застрял на песке в Астраханской области, а также для прохода двух груженых теплоходов с ограниченной осадкой.
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