Росводресурсы добавили воды на Волжскую ГЭС ради севшего на мель судна

Росводресурсы скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. С 8 по 11 декабря 2023 года среднесуточные сбросные расходы составят 5500±100 м³/с. Предыдущее указание Росводресурсов от 23 ноября 2023 года устанавливало режим работы Волжской ГЭС 4500 – 4700 м³/с в среднем за сутки. Об этом сообщили V102.RU на Волжской ГЭС.



Режим работы Волгоградского гидроузла изменен в связи с просьбой Росморречфлота для организации работ для снятия с мели теплохода «Вячеслав Аршинов», а также прохода двух груженых теплоходов с ограниченной осадкой.



Ранее сообщалось, что сухогруз «Вячеслав Аршинов» с портом приписки в Санкт-Петербурге несколько дней назад застрял под Астраханью неподалеку от села Соленое Займище Черноярского района. Однако 1 декабря его удалось вытащить с отмели с помощью буксира.