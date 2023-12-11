Расследования

Торговке рыбой под Волгоградом грозит до 5 лет за причинение ожогов полицейскому

Расследования 11.12.2023 14:07
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11.12.2023 14:07


Котельниковский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, в сентябре 2020 года женщина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя продавала рыбу на станции Котельниково.

Заместитель командира роты ППС Волгоградского ЛУ МВД на транспорте во время рейда  потребовал от местной жительницы прекратить незаконную торговлю. Но женщина отказалась выполнять требования полицейского и распылила ему химическое вещество из баллончика в лицо. В результате страж порядка получил ожоги первой степени на лице, шее и грудной клетке.

Подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы.

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