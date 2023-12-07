Один человек погиб сегодня, 7 декабря, в результате столкновения «семерки» с внедорожником на трассе в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла около 17:00 на 53 км автодороги «Калинин - Жирновск - Котово – Камышин» в Жирновском районе.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот», - рассказали в главке.

На месте ДТП до приезда врачей скончался водитель «ВАЗа». По факту происшествия проводится проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области