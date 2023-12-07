Иномарка сбила двух школьниц в Волгограде: видео

В Советском районе Волгограда сегодня, 7 декабря, две школьницы в возрасте семи и десяти лет попали под колеса иномарки. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, девочек доставили в больницу с ул. Тимирязева.

ДТП произошло в 14.05.

– По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по ул. Тимирязева, напротив дома № 9 совершил наезд на 7-летнюю и 10-летнюю девочек, которые пересекали проезжую часть в не установленном месте, – сообщают полицейские. – По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На кадрах с видеорегистратора, предоставленных полицейскими, отчетливо видно, что дети выбегают на дорогу из-за остановившейся у обочины маршрутки. Водитель успел затормозить, но столкновения избежать все же не удалось.

Информацию о состоянии детей ИА «Высота 102» уточняет в облздраве.

Как сообщает информагентство, девочки – родные сестры.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области