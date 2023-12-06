В России за треш-стримы будут сажать и штрафовать

В Госдуму вносят пакет законопроектов о запрете треш-стримов в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», инициатор и соавтор поправок сенатор Алексей Пушков подробно рассказал за что и как накажут садистов за публичное насилие над людьми и животными.

Отмечается, что организаторы и участники треш-стримов коснутся высокие штрафы (до 700 тысяч рублей) и длительные сроки заключения. Также планируется изъятие оборудования для проведения онлайн-трансляций. Если на стриме будет совершено уголовное преступление, то факт публичной демонстрации в Сети будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Владельцы соцсетей в случае принятия законодательных новелл будут обязаны следить за своими площадками на предмет наличия на последних треш-контента. Каналы треш-стримеров внесут в реестр запрещенной к распространению в РФ информации и заблокируют.

Напомним, что в Волгоградской области с начала этого года в Сети неоднократно публиковались треш-стримы с издевательствами над людьми, в том числе маленькими детьми.

Фото: ГД РФ

Читайте также:

«Наркоманка и эскортница»: душившую семимесячную дочь мать-садистку ждет суд в Волгограде

«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*

Треш-стримеры сняли издевательства над волгоградцами на видео