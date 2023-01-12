Треш-стримеры сняли издевательства над волгоградцами на видео

В одном из волгоградских пабликов опубликованы жестокие кадры издевательств над молодыми мужчинами. В закадровом тексте указано, что истязанием и унижениям занимается семья — дочь и мать — из Елани Волгоградской области.





— Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко назначена проверка по факту размещения в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлены оскорбительные и унижающие человеческое достоинство действия, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного главка МВД. — В ходе проверки будут установлены личности граждан, фигурирующих на видео. По результатам будет принято процессуальное решение.





Согласно описанию к видео в одной из соцсетей, созданием шокирующего контента занимаются Алина и Ксения Ш. которые под видом знакомства приглашают молодых парней к себе домой. Девушки ведут треш-стримы в Telegram-канале и за деньги выкидывают вещи приглашенных мужчин, бьют их, заставляют одевать женскую одежду.

Скриншот: видео «Ищу тебя. Елань» / vk.com