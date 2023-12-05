«Сигналил — она пошла»: в Волгоградской области товарняк насмерть снес женщину

В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне около полудня грузовой поезд сбил насмерть женщину. Как стало известно V102.RU, машинист сигналил пенсионерке, но она все равно пошла через ж/д переход.

— Старушка переходила пути по ж/д переходу на станции Алексиково. Навстречу ей шел товарняк в сторону Арчеды. Машинист заметил человека, стал сигналить, она на пару секунд вроде как остановилась, но потом все равно пошла вперед. Скорость была километров шестьдесят. Состав задел ее по касательной, но пенсионерке этого хватило — она скончалась на месте, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте факт происшествия подтвердили, добавив, что организована проверка.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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