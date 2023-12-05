Происшествия

«Сигналил — она пошла»: в Волгоградской области товарняк насмерть снес женщину

Происшествия 05.12.2023 13:02
0
05.12.2023 13:02


В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне около полудня грузовой поезд сбил насмерть женщину. Как стало известно V102.RU, машинист сигналил пенсионерке, но она все равно пошла через ж/д переход. 

— Старушка переходила пути по ж/д переходу на станции Алексиково. Навстречу ей шел товарняк в сторону Арчеды. Машинист заметил человека, стал сигналить, она на пару секунд вроде как остановилась, но потом все равно пошла вперед. Скорость была километров шестьдесят. Состав задел ее по касательной, но пенсионерке этого хватило — она скончалась на месте, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте факт происшествия подтвердили, добавив, что организована проверка. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

Раскроило голову. В Волгоградской области товарняк снес женщину

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.12.2023 11:41
Происшествия 05.12.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 11:36
Происшествия 05.12.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 10:09
Происшествия 05.12.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 19:45
Происшествия 04.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 19:16
Происшествия 04.12.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 13:17
Происшествия 04.12.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 11:17
Происшествия 04.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 21:30
Происшествия 03.12.2023 21:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 12:59
Происшествия 03.12.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 11:28
Происшествия 03.12.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2023 10:54
Происшествия 03.12.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2023 10:06
Происшествия 02.12.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 20:56
Происшествия 01.12.2023 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 20:13
Происшествия 01.12.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 18:26
Происшествия 01.12.2023 18:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
В Волгограде идет замена эскалаторов на станции «Комсомольской»: фоторепортажСмотреть фотографии
16:32
Валентина Матвиенко поздравила волгоградцев с днем образования регионаСмотреть фотографии
15:23
Бочаров поднял вопросы инвестиций в ЖКХ и заработных плат работниковСмотреть фотографии
15:00
Лучших лаборантов АО «КАУСТИК» наградили за победу в областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
14:33
«Боюсь реакции мужа»: волгоградские следователи не нашли криминала в гибели сына участника СВОСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров 5 декабря проведет первое заседание Совета по ЖКХСмотреть фотографии
13:19
В России готовятся взять под контроль майнинговую индустриюСмотреть фотографии
13:03
«Попробуй наряди»: в Волжском знаменитых сусликов утеплили к зимеСмотреть фотографии
13:02
«Сигналил — она пошла»: в Волгоградской области товарняк насмерть снес женщинуСмотреть фотографии
11:46
Бочаров: в Волгограде на маршруте №77 за полгода обновят все автобусыСмотреть фотографии
11:41
Котово осталось без воды на третий день работы нового водопроводаСмотреть фотографии
11:36
В Волжском полицейский КАМАЗ столкнулся с грузовиком. Трое пострадавшихСмотреть фотографии
11:18
На станции СТ «Комсомольская» в Волгограде начался монтаж «умных» эскалаторовСмотреть фотографии
10:32
Волгоградца отправили в колонию на 18 лет за коварное убийство другаСмотреть фотографии
10:31
«Скорая не знала, с чем забирать»: необычная болезнь валит с ног волгоградцевСмотреть фотографии
10:25
Волгоградская область вошла в топ-10 трезвых регионовСмотреть фотографии
10:13
Кешбэк до 30% по картам Уралсиба «120 дней на максимум» за покупки упартнеровСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области на трассе погиб водитель маршрутки № 46ССмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
Под Волгоградом пятеро молодчиков идут под суд за зверское избиение мужчиныСмотреть фотографии
09:39
На форуме «Россия» в Москве 11-летний волгоградец пообщался с ПутинымСмотреть фотографии
08:40
Волгоградцы назвали опасные места с гололедомСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области похолодает до -14Смотреть фотографии
08:09
Офис компании GRASS – один из самых «зеленых» в РоссииСмотреть фотографии
21:35
Волгограду пообещали небольшой снегСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области похоронили погибшего на Украине контрактникаСмотреть фотографии
20:02
На мега-автодроме в Волгограде припарковалось 40 машинокСмотреть фотографии
19:45
В облздраве сообщили о состоянии сбитых под Волгоградом школьниковСмотреть фотографии
19:16
Под Волгоградом двое школьников оказались под колесами «Лады Гранты»Смотреть фотографии
19:06
Проект «28 петель Волгоград» для недоношенных малышей отметили в Москве наградойСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде активисты снова попали впросак. На этот раз из-за жилой застройкиСмотреть фотографии
 