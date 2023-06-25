Раскроило голову. В Волгоградской области товарняк снес женщину

В Октябрьском районе Волгоградской области товарняк снес женщину. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, инцидент произошел в полукилометре западнее рабочего поселка Октябрьский.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО информацию о происшествии подтвердили.

— Факт травмирования имел место. Все материалы переданы в Волгоградский следственный отдел на транспорте западного МСУ на транспорте СКР, — добавили в ведомстве.

По информации собственного источника «Высоты 102» в экстренных службах, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

— Все произошло накануне вечером недалеко от рабочего поселка Октябрьский. На первом железнодорожном пути под грузовой поезд, следовавший из Волгограда в Котельниково, попала пенсионерке, за 70 лет. Ее забрали в Октябрьскую ЦРБ с диагнозом «рубленая рана волосистой части головы», «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясени головного мозга», «перелом плечевой кости справа» и «перелом обеих костей правого предплечья», — рассказал источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства пояснили, что пострадавшая находится в больнице № 15 Красноармейского района Волгограда.

— Женщина помещена в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оцениваю ее состояние как тяжелое.

Известно, что попавшая под поезд пенсионерка, живет в Котельниково.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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