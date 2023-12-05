Котово осталось без воды на третий день работы нового водопровода

Но теперь в городе не будет и такой. Жители возмущены и не скрывают своего гнева. При этом подвоз воды к домам горожан уже не осуществляется. В непростом положении оказались семьи с маленькими детьми и пожилые люди.
Происшествия 05.12.2023 11:41
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05.12.2023 11:41
Но теперь в городе не будет и такой. Жители возмущены и не скрывают своего гнева. При этом подвоз воды к домам горожан уже не осуществляется. В непростом положении оказались семьи с маленькими детьми и пожилые люди.
Аварийное отключение водовода произошло сегодня, 5 декабря, в Котово. По информации единого портала ЖКХ Котово и Котовского района Волгоградской области, причиной назван выход из строя одного из шести технических соединений. Предварительно, ремонт займет 4-5 часов, пояснили в диспетчерской службе.Напомним, ранее власти Котовского района заявили о досрочном окончании работ по присоединению шести врезок к водопроводу Филино-Котово 3 декабря. Вечером того же дня в квартиры части домов стала поступать вода. Однако пользоваться ею было нельзя – из кранов текла коричневая жижа.
Но теперь в городе не будет и такой. Жители возмущены и не скрывают своего гнева. При этом подвоз воды к домам горожан уже не осуществляется. В непростом положении оказались семьи с маленькими детьми и пожилые люди.
На срочный ремонт водопровода в Котово в связи с его практически полной изношенностью из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей. Работы проводило ООО «Инвест Строй Комплект». Во время реконструкции сети строители повредили нефтепровод, в результате чего на почву вылилась нефть.
Для подсоединения шести врезок во всем городе 30 ноября отключили воду. До 4 декабря людям привозили воду в бочках. Власти просили горожан набраться терпения и переждать эти тяжелые дни. Однако третий день работы нового водопровода ознаменовался новым происшествием.
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