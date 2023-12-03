В Котово досрочно завершили ремонт водовода

Напомним, работы по присоединению шести врезок на водоводе Филино-Котово стартовали 30 ноября. Жителей предупредили об отключении воды до 5 декабря.
Общество 03.12.2023 14:14
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03.12.2023 14:14
Напомним, работы по присоединению шести врезок на водоводе Филино-Котово стартовали 30 ноября. Жителей предупредили об отключении воды до 5 декабря.
Глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков заявил о завершении ремонтных работ на водоводе.- Система промыта. Водовод заполнен водой. По мере повышения давления и заполнения городской сети вода начнет поступать в дома котовчан ближе к вечеру 3 декабря, - сообщил в своем телеграм-канале чиновник.
Напомним, работы по присоединению шести врезок на водоводе Филино-Котово стартовали 30 ноября. Жителей предупредили об отключении воды до 5 декабря.
В городе на это время был организован подвоз воды, в том числе питьевой. Однако жители жаловались на сильный запах хлора воды, которую привозили в бочках.
Также привозным ресурсом снабжались котельные города во избежании сбоев в работе отопительной системы.Фото Сергея Чумакова/t.me
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