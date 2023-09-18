Котово выделили 632 миллиона рублей для ремонта изношенного водовода

Напомним, ранее полномочия по решению вопроса с водоснабжением города Котово были переданы на уровень администрации Котовского района.
В городе сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. Практически ежедневно из-за порывов водовода со 100-процентной степенью износа жители сталкиваются с отсутствием ресурса или водой отвратительного качества. Из-за этих проблем возникла угроза срыва отопительного сезона. Власти ввели в связи с этим режим повышенной готовности в городском поселении, что дало возможность без конкурсных процедур срочно заключить договор на ремонт сетей.