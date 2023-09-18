Общество

Котово выделили 632 миллиона рублей для ремонта изношенного водовода

Общество 18.09.2023 11:21
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18.09.2023 11:21


В Котово Волгоградской области заключен договор на ремонт части изношенного водовода. Об этом, сообщает V102.RU, заявил в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.
Сегодня, 18 сентября, заключен контракт с ООО «Инвест Строй Комплект» на ремонт двенадцатикилометрового участка водовода хутор Филино- Котово. Выделено 632 миллиона рублей из резервного фонда губернатора Волгоградской области. Новый участок водовода должен быть введен в эксплуатацию до 1 декабря 2023 года, – цитата из телеграм-канала.
Напомним, ранее полномочия по решению вопроса с водоснабжением города Котово были переданы на уровень администрации Котовского района.
В городе сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. Практически ежедневно из-за порывов водовода со 100-процентной степенью износа жители сталкиваются с отсутствием ресурса или водой отвратительного качества. Из-за этих проблем возникла угроза срыва отопительного сезона. Власти ввели в связи с этим режим повышенной готовности в городском поселении, что дало возможность без конкурсных процедур срочно заключить договор на ремонт сетей. 

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