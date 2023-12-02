Волгоградская область впервые примет первенство ЮФО и СКФО по хоккею

В Волгоградской области впервые проведут этап первенства ЮФО и СКФО России по хоккею. Как сообщает V102.RU, с 2 по 6 декабря в бескомпромиссной борьбе сойдутся юноши до 13 лет.

Известно, что волгоградские спортсмены в числе лидеров соревнований. Встречи на льду пройдут на базе ГАУ ДО ВО «Спортивная школа по зимним видам спорта» в Дзержинском районе Волгограда, расположенного по улице 8-й Воздушной Армии, 7. Вход свободный. Начало в 13.30.

Напомним, что в апреле Краснодаре прошел финальный этап первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею среди юношей до 13 лет сезона 2022/2023 годов. Бронзовым призером стала команда Артема Климова из Волгоградской областной спортивной школы по зимним видам спорта. В турнире, проходившем на арене Ice Palace, участвовали шесть команд из Новочеркасска, Симферополя, Ставрополя, Сочи, Краснодара. Волгоград представляла команда СШ по ЗВС.

Фото: архив ГАУ ДО ВО «Спортивная школа по зимним видам спорта»

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