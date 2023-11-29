



В Красноармейском районе состоялся первый тур детского хоккейного турнира под названием «Супер Серия» в возрастной категории до восьми лет. На ледовой арене за победы боролись четыре команды — «Торнадо» Волжский, два состава волгоградской «Спортивной школы по зимним видам спорта» и «Короли льда» из Ессентуков, сообщает V102.RU.







Организаторами «Супер Серии» выступают волгоградская спортивная детско-юношеская федерация хоккея с шайбой под руководством председателя Артёма Климова и общественная организация национально-культурная автономия народов Дагестана города Волгограда, которую возглавляет Абдулвагаб Джалилов. Всего будет 10 туров, где шесть клубов сыграют каждый с каждым и в конце сезона состоится суперфинал. Соревнования пройдут до мая следующего года. За это время коллективы проведут около 50 матчей друг с другом для обретения нужной игровой практики.







Отметим, что на открытии турнира присутствовал заслуженный тренер России и Казахстана — Валерий Панин, много лет проработавший в структуре тольяттинской «Лады». Его сын Григорий является также хоккеистом. Сейчас он один из ключевых исполнителей в составе уфимского клуба КХЛ «Салавата Юлаева».







Фото Волгоградской детско-юношеской федерации хоккея с шайбой



Волгоградская область уже имеет успехи на детско-юношеском уровне в хоккее. Команда из нашего региона в прошлом сезоне в возрастной категории 2010-2011 годов рождения завоевала бронзу в чемпионате России по Южному федеральному округу. Также во всероссийских соревнованиях «Золотая звезда» «Спортивная школа по зимним видам спорта» заняла третье место среди ребят 2010 года рождения, а в младшем турнире их одноклубники 2015-2016 годов взяли серебро.После старта лидирует в таблице первый состав «Спортивной школы», выигравший во всех поединках со счетом 5:4, 10:3 и 9:1 и набравший девять очков в турнирной таблице. Следом расположились «Короли льда» с шестью баллами, обыгравшие «Торнадо» — 8:5 и вторую команду «Спортивной школы», игроки которой только недавно начали заниматься хоккеем — 17:0. У проигравших пока что нет зачетных баллов. Волжане замыкают тройку с одной победой над «СШ ЗВС-2» — 20:1.Лучшим игрокам матчей вручаются персональные награды. Нападающий Кирилл Балахонов из «Торнадо» на данный момент заработал 13 очков — больше всех. На его счету 10 заброшенных шайб и три результативные передачи. 11 голов и один ассист оформил форвард Григорий Глоденко из первого состава «Спортивной школы». Юный спортсмен на втором месте в списке бомбардиров.Во втором туре, запланированном на 8-10 декабря, к списку участников добавятся саратовский «Кристалл» и воронежский «Авангард», пропустившие начало соревнований по различным причинам. Скорее всего, снова этот этап пройдёт в Красноармейском районе. В дальнейшем «Супер Серия» состоится и среди старших возрастов.