Волгоградская область уже имеет успехи на детско-юношеском уровне в хоккее. Команда из нашего региона в прошлом сезоне в возрастной категории 2010-2011 годов рождения завоевала бронзу в чемпионате России по Южному федеральному округу. Также во всероссийских соревнованиях «Золотая звезда» «Спортивная школа по зимним видам спорта» заняла третье место среди ребят 2010 года рождения, а в младшем турнире их одноклубники 2015-2016 годов взяли серебро.
После старта лидирует в таблице первый состав «Спортивной школы», выигравший во всех поединках со счетом 5:4, 10:3 и 9:1 и набравший девять очков в турнирной таблице. Следом расположились «Короли льда» с шестью баллами, обыгравшие «Торнадо» — 8:5 и вторую команду «Спортивной школы», игроки которой только недавно начали заниматься хоккеем — 17:0. У проигравших пока что нет зачетных баллов. Волжане замыкают тройку с одной победой над «СШ ЗВС-2» — 20:1.
Лучшим игрокам матчей вручаются персональные награды. Нападающий Кирилл Балахонов из «Торнадо» на данный момент заработал 13 очков — больше всех. На его счету 10 заброшенных шайб и три результативные передачи. 11 голов и один ассист оформил форвард Григорий Глоденко из первого состава «Спортивной школы». Юный спортсмен на втором месте в списке бомбардиров.
Во втором туре, запланированном на 8-10 декабря, к списку участников добавятся саратовский «Кристалл» и воронежский «Авангард», пропустившие начало соревнований по различным причинам. Скорее всего, снова этот этап пройдёт в Красноармейском районе. В дальнейшем «Супер Серия» состоится и среди старших возрастов.