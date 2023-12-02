Происшествия

В Волгограде неизвестный сбил пешехода у РЦ «Гиппопо» и скрылся

Происшествия 02.12.2023 10:06
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02.12.2023 10:06


В Красноармейском районе Волгограда накануне в 18.30 у развлекательного центра «Гиппопо» сбили пешехода. Как сообщает V102.RU, нарушитель предпочел скрыться с места ДТП.  

— По предварительной информации, водитель за рулем неустановленного автомобиля напротив дома № 68 по проспекту Героев Сталинграда наехал на 21-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, после аварии неизвестный принял решение скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, ведется розыск. Пешеходу после наезда понадобилась медицинская помощь.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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