Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области силами пожарных расчетов ликвидировано возгорание в пятиэтажном жилом доме на ул. Пионерской, где, по предварительным данным, вечером 1 декабря в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», очевидцы и непосредственно жильцы дома публикуют видео с места происшествия в соцсетях.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате происшествия в Волжском пострадал мужчина. Личность его на данный момент не установлена.

– Пожарные расчеты 32 ПСЧ ликвидировали горение в 17.19. Причина пожара устанавливается, – уточняют в главке регионального МЧС.