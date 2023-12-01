Экология

В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашли

Экология 01.12.2023 14:48
0
01.12.2023 14:48


Повторные анализы проб воздуха, отобранных в Волгограде вблизи водоочистной станции, где произошло происшествие на складе с химическими реагентами, не выявили опасных для здоровья соединений, передает V102.RU.

- По результатам выполненных химических анализов проб воздуха, отобранных вечером 30 ноября в жилой зоне, прилегающей к водоочистной станции Тракторозаводского района Волгограда, превышений максимальных разовых ПДК хлора и хлористого водорода не зафиксировано, - сообщили сегодня, 1 декабря, в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Исследования проводили специалисты ГБУ ВО «РЦЭК» дважды в течение дня. Они обследовали территории жилых массивов в районе ВОС по двум адресам: проспект им.Ленина, 195а и ул.им.Салтыкова-Щедрина, 5. 

Жалоб от жителей на качество атмосферного воздуха в этом районе также не поступало. 

Напомним, утром 30 ноября в Тракторозаводском районе на водоочистных сооружениях был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. В результате ЧП никто не пострадал.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
27.11.2023 19:46
Экология 27.11.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2023 08:44
Экология 24.11.2023 08:44
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2023 18:54
Экология 23.11.2023 18:54
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2023 11:21
Экология 22.11.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2023 07:49
Экология 22.11.2023 07:49
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2023 19:15
Экология 21.11.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2023 18:16
Экология 17.11.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Экология
15.11.2023 19:01
Экология 15.11.2023 19:01
Комментарии

0
Далее
Экология
15.11.2023 17:50
Экология 15.11.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Экология
15.11.2023 17:13
Экология 15.11.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Экология
15.11.2023 17:03
Экология 15.11.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Экология
14.11.2023 16:02
Экология 14.11.2023 16:02
Комментарии

0
Далее
Экология
12.11.2023 12:32
Экология 12.11.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Экология
11.11.2023 07:50
Экология 11.11.2023 07:50
Комментарии

0
Далее
Экология
10.11.2023 19:54
Экология 10.11.2023 19:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Минимаркет в поселке Сады Придонья: новый уровень комфорта для местных жителейСмотреть фотографии
16:11
«Не давали никакой конкретики»: чиновники пообещали подвоз дошкольников из расселяемого детсада во ФроловоСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателяСмотреть фотографии
15:25
Чумная свинина не добралась до столов волгоградцевСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде специалистов по БПЛА начнут готовить со школьной скамьиСмотреть фотографии
14:59
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэкомСмотреть фотографии
14:54
Бочаров обозначил задачи развития муниципалитетов на 2024 годСмотреть фотографии
14:48
В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашлиСмотреть фотографии
13:50
Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИНСмотреть фотографии
13:29
Укравший iPhone волгоградец явился с повинной после видео на «Высоте 102»Смотреть фотографии
13:02
Хочешь ехать – плати больше: в Волгограде такси подорожало на 21% из-за дефицита водителейСмотреть фотографии
13:01
ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскомуСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров: на поддержку участников СВО в регионе направлено больше трех миллиардовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде судья Музраев отправлен в отставкуСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде обнаружили вирус АЧС в наборе для холодцаСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%Смотреть фотографии
09:54
Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:18
СК: под Волгоградом не проживающая с сыном-инвалидом мать присваивала его выплатыСмотреть фотографии
08:15
Коммуналка съедает пятую часть расходов волгоградцев на платные услугиСмотреть фотографии
07:39
В Волгограде лодочнику грозит колония за смертельное столкновение с баржейСмотреть фотографии
21:30
Экс-главу мусорной компании осудили за обман с утилизацией отходов из КалачаСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде раскрыли подробности совершенного депутатом Анненко преступленияСмотреть фотографии
20:26
Чиновники Волгоградской области все вместе помолились о добрых делахСмотреть фотографии
 