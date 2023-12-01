В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашли

Повторные анализы проб воздуха, отобранных в Волгограде вблизи водоочистной станции, где произошло происшествие на складе с химическими реагентами, не выявили опасных для здоровья соединений, передает V102.RU.

- По результатам выполненных химических анализов проб воздуха, отобранных вечером 30 ноября в жилой зоне, прилегающей к водоочистной станции Тракторозаводского района Волгограда, превышений максимальных разовых ПДК хлора и хлористого водорода не зафиксировано, - сообщили сегодня, 1 декабря, в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Исследования проводили специалисты ГБУ ВО «РЦЭК» дважды в течение дня. Они обследовали территории жилых массивов в районе ВОС по двум адресам: проспект им.Ленина, 195а и ул.им.Салтыкова-Щедрина, 5.

Жалоб от жителей на качество атмосферного воздуха в этом районе также не поступало.

Напомним, утром 30 ноября в Тракторозаводском районе на водоочистных сооружениях был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. В результате ЧП никто не пострадал.