В Волгоградской области на 2 копейки подорожало дизтопливо

«Открытие Авто»: в октябре автомобили с пробегом обошлись жителям РФ в 518 млрд рублей29.11.2023 13:55
Объединяя суверенные экономики: что обсудят на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»29.11.2023 10:57
Число столкнувшихся с мошенниками жителей ЮФО сократилось с 76% до 67%27.11.2023 16:53
Половина волгоградцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям27.11.2023 14:07
Цены на говядину в Волгоградской области могут превысить 500 рублей за кг27.11.2023 09:07
Волгоградцы могут накопить миллион за 12,3 года27.11.2023 08:44
Волгоградский бизнес попал в кредитную «волну»25.11.2023 14:00
Женщины оформляют почти каждую вторую «семейную» ипотеку24.11.2023 15:19
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год24.11.2023 10:38
В октябре на покупку новых автомобилей россияне потратили 340 млрд рублей23.11.2023 17:18
«Красный Октябрь» начал работу на самой крупной выставке региона ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA23.11.2023 14:56
«Красный Октябрь» второй год подряд принимает участие в выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023». В этом году экспозиция металлургического завода посвящена 125-летию стальной истории предприятия. В рамках промышленно-энергетического форума и специализированной выставки «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023» предприятие также...