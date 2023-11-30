Экономика

В Волгоградской области на 2 копейки подорожало дизтопливо

Экономика 30.11.2023 08:03
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30.11.2023 08:03


Дизтопливо подорожало в Волгоградской области за неделю на 2 копейки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, в среднем литр солярки стоит теперь 60 рублей 70 копеек.
При этом за прошедшую неделю цены на другие виды автомобильного топлива не изменились. АИ-92 стоит в среднем 50,57 рубля за литр, АИ-95 – 56,3. Цена на  АИ-98 также осталась прежней -  65,89 рублей.

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