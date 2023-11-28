



Депутаты Волгоградской областной думы намерены внести изменения в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». Соответствующий законопроект внесен в думу группой депутатов – Александром Блошкиным, Сергеем Булгаковым, Тамарой Головачевой, Дмитрием Калашниковым, Алексеем Логиновым и Михаилом Струком.

Согласно предлагаемым изменениям, сообщает ИА «Высота 102», уточняется порядок присвоения наименований административно-территориальным единицам, населенным пунктам. Также документом регламентируется алгоритм переименования населенных пунктов.

Так, поводом для переименования может послужить название, которое «затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности, если населенный пункт обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выполняющими функции его наименований, но в действительности ими не являющимися».

Но особенно интересен в данном случае пункт, предусматривающий возвращение отдельным административно-территориальным единицам, а также населенным пунктам наименований, «широко известных в прошлом и настоящем». Законопроект предполагает проведение как местных референдумов, так и областного, которые назначаются после рассмотрения поступивших предложений о переименовании или присвоении названий депутатами представительных органов.

В случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, областная дума должна будет опубликовать документ о возможности реализации инициативы проведения областного референдума,.

– После проведения областного референдума Волгоградская областная дума принимает постановление о результатах выявления мнения населения Волгоградской области о предложении, а также постановление об одобрении или об отклонении предложения, исходя из того, что предложение о переименовании административного центра Волгоградской области считается поддержанным населением Волгоградской области, если более половины принявших участие в голосовании участников областного референдума проголосовали за одобрение Волгоградской областной думой такого предложения, – цитата из законопроекта.

После проведения референдума и получения более половины голосов его участников за переименование предложение областной думы, а также обосновывающие его документы, расчеты затрат, необходимых на его реализацию должны направляться регпарламентом на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

И тут уже в дело вступает федеральный закон «О наименованиях географических объектов». Переименование будет происходить согласно процедуре, предусмотренной Федеральным законом.

Отметим, что законопроект уже одобрили депутаты профильного комитета, предложившие принять его в первом и во втором, окончательном чтении на ближайшем заседании регпарламента.

Напомним, недавно тема переименования Волгограда в Сталинград вновь была поднята в общественном пространстве. Спикер облдумы Александр Блошкин заявил, что, в случае, если бы референдум о возвращении имени Сталинграда городу-герою прошел в настоящее время, то большинство жителей региона высказались бы за эту инициативу. Данное заявление вызвало резонанс в обществе, после чего председатель городской организации ветеранов Александр Струков уточнил, что в 2024 году никакого референдума в регионе не будет.

