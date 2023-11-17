«Сейчас большинство было бы за»: Блошкин реанимировал тему переименования Волгограда в Сталинград

Общественный совет по предварительному изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинграда продолжит работу в новом 2024 году. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил на пленуме Волгоградского областного Совета ветеранов председатель Волгоградской областной организации ветеранов Александр Блошкин.

Касаясь данного вопроса, Блошкин напомнил, что с просьбой о переименовании города-героя ветераны обратились в день празднования 80-ой годовщины начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября прошлого года. Совет работал почти год – по словам представителя ветеранской организации, работа проведена огромная.

– В течение года мы регулярно проводили социологию, и сейчас видим, как меняется мнение жителей – сторонников возвращения имени Сталинград становится больше, – сказал.

Он также подчеркнул, что тема возвращения городу имени Сталинград взволновала ветеранов во всей стране, о чем свидетельствуют многочисленные письма от ветеранских организаций со словами поддержки инициативы. Кроме того, заверил он, депутаты из других регионов тоже поддержали тему переименования. Что касается жителей Волгоградской области, то, по словам Блошкина, волгоградцы проявляют высокую заинтересованность в этом вопросе.

– На сегодняшний момент социология дает основание полагать, что, если бы сейчас мы провели референдум, то за возвращение Волгограду имени Сталинград было бы большинство жителей. При этом есть и те, кто против, и те, кто не может определиться. Мы понимаем, что любые важные решения должны быть направлены прежде всего на консолидацию общества, на его объединение. Нужно дать возможность нашим землякам без суеты и излишней спешки осмыслить необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения. В этой связи на сегодняшнем заседании Общественного совета нами принято решение продолжить работу нашего Общественного совета в 2024 году, – сообщил на пленуме Александр Блошкин.