Струков на год передвинул референдум о Сталинграде

Александр Струков, председатель городского совета ветеранов, высказался по вопросу, который сегодня, 17 ноября, вновь оказалась на слуху в связи с поднятой темой переименования Волгограда в Сталинград.



– Хочу внести ясность в ответ на слухи, которые не нарочно, а может быть, напротив, умышленно раздувают, о скором переименовании города в Сталинград и проведении референдума в марте 2024-го. Александр Блошкин ясно сказал, вопрос о возвращении городу имени Сталинград важный и требует внимательного изучения мнения жителей. Совет будет этим заниматься в течение всего 2024 года, – передает V102.RU слова главного городского ветерана



Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов председатель организации Александр Блошкин заявил, что соответствующая работа общественного совета по предварительному изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинграда продолжится в новом 2024 году.



Блошкин напомнил, что с просьбой о переименовании города-героя ветераны обратились в день празднования 80-ой годовщины начала контрнаступления под Сталинградом 19 ноября прошлого года. Совет работал почти год – по словам представителя ветеранской организации, работа проведена огромная. Он также заверил, что сторонников возвращения имени Сталинград Волгограду становится все больше и заявил о поддержке переименования города депутатами из других регионов.



– На сегодняшний момент социология дает основание полагать, что, если бы сейчас мы провели референдум, то за возвращение Волгограду имени Сталинград было бы большинство жителей. При этом есть и те, кто против, и те, кто не может определиться, – сказал Александр Блошкин.

