Расследования

Ушли из дома из-за Вити: в Волгограде отчима подозревают в истязании детей

Расследования 28.11.2023 09:47
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28.11.2023 09:47


В Волгограде отчима подозревают в истязании двоих несовершеннолетних детей, которые из-за этого ушли из дома. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, дети проживали вместе с матерью и ее сожителем в Красноармейском районе.

Сегодня, 28 ноября, телеграм-канал Baza сообщил, что 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома на улице Электростальской днем 26 ноября. Перед уходом они оставили записку, что не хотят больше жить под одной крышей со своим отчимом, 32-летним Виктором. Детей искали почти сутки. По дороге на работу их увидела одна из местных жительниц и отвела в полицию.

На данный момент известно, что «Витя» – это сожитель их матери.

Со слов девочки, он ее ударил и поэтому она ушла с братом. Провели судебно-медицинскую экспертизу. Телесные повреждения подтвердились. Собраны материалы по ст. 117 УК РФ (Истязание). Они направлены для принятия решения в СУ СКР по региону, – сообщили V102.RU в главке.

В отношении матери несовершеннолетних составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Детей изъяли из семьи. В настоящее время они находятся социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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