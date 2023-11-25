Ночью под Волгоградом поймали браконьера с сетями и резиновой лодкой

Полицейские задержали ночью 34-летнего жителя Волгоградской области, который запрещенным способом при помощи сетей ловил рыбу в Старополтавском районе на реке Торгун, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

34-летний мужчина рыбачил с использованием резиновой лодки и запрещенных орудий лова - двух 90-метровых ставных сетей. На момент задержания он успел поймать 20 экземпляров рыбы общим весом почти 40 кг.





По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области