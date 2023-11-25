Происшествия

Ночью под Волгоградом поймали браконьера с сетями и резиновой лодкой

Происшествия 25.11.2023 12:02
0
25.11.2023 12:02


Полицейские задержали ночью 34-летнего жителя Волгоградской области, который запрещенным способом при помощи сетей ловил рыбу в Старополтавском районе на реке Торгун, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

34-летний мужчина рыбачил с использованием резиновой лодки и запрещенных орудий лова - двух 90-метровых ставных сетей. На момент задержания он успел поймать 20 экземпляров рыбы общим весом почти 40 кг. 


По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.11.2023 21:23
Происшествия 24.11.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 20:54
Происшествия 24.11.2023 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 13:50
Происшествия 24.11.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 13:04
Происшествия 24.11.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 11:04
Происшествия 24.11.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 10:06
Происшествия 24.11.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2023 07:51
Происшествия 24.11.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2023 16:57
Происшествия 23.11.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2023 10:04
Происшествия 23.11.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 17:31
Происшествия 22.11.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 10:17
Происшествия 22.11.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 09:24
Происшествия 22.11.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 09:09
Происшествия 22.11.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 16:52
Происшествия 21.11.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 13:53
Происшествия 21.11.2023 13:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:00
Волгоградский бизнес попал в кредитную «волну»Смотреть фотографии
12:51
В ЦПКиО Волгограда 9 декабря заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
12:20
Влюбленные чудом выжили: в ДТП под Волгоградом погибли участники СВОСмотреть фотографии
12:02
Ночью под Волгоградом поймали браконьера с сетями и резиновой лодкойСмотреть фотографии
11:08
Котельную в Волгограде спасли от угрожающего аварией «сюрприза» в колодцеСмотреть фотографии
10:39
В Котельниково прошла серия товарищеских матчей по волейболу и мини-футболуСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде из суда увольняется родственник осужденного за терроризм генерала СКСмотреть фотографии
09:40
На набережной Волгограда пересаживают взрослые деревьяСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде по дороге в школу пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области потеплеет до +12Смотреть фотографии
08:07
Кабмин утвердил новую границу призывного возраста с 1 января 2024 годаСмотреть фотографии
22:41
Сошли на секунду с экрана. Фестиваль «RT.Док: Время героев» собрал в Волгограде аншлагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:40
В Котовском районе стартовали трехдневные выборы главы поселенияСмотреть фотографии
21:23
«Пропал по пути к Волге»: в Волгограде разыскивают 28-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области бешенство подтвердилось у кошки и лисицыСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом задержали оптовика-курьера с килограммом «синтетики»Смотреть фотографии
19:36
«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
17:07
«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазыСмотреть фотографии
17:04
«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путейСмотреть фотографии
16:42
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупцииСмотреть фотографии
16:01
Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассеСмотреть фотографии
15:36
Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордовСмотреть фотографии
14:39
Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импортСмотреть фотографии
13:50
Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
13:10
Черная пятница в билайне: время удивительных скидокСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревностиСмотреть фотографии
11:54
Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХСмотреть фотографии
11:04
Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насосаСмотреть фотографии
 