Расследования

Под Волгоградом задержали оптовика-курьера с килограммом «синтетики»

Расследования 24.11.2023 20:23
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24.11.2023 20:23


В Волгоградской области  задержан наркокурьер с крупной партией «синтетики». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, такси, в котором находился 24-летний житель Калачевского района, остановили на посту ДПС в Городищенском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы совместно с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков.  
В ходе досмотра у пассажира  был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находилась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона общим весом 976 граммов.

Наркокурьер направлялся в Волгоград для сбыта криминального товара бесконтактным способом. Позже в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили ещё одну партию запрещённого вещества.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области



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