В Быковской ЦРБ назначили нового главного врача

В Волгоградской области новым главным врачом Быковской ЦРБ назначена Анастасия Филиппова, которая работала заместителем главврача по клинико-экспертной работе, передает V102.RU.

По информации регионального комитета здравоохранения, такое кадровое решение принято по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при облздраве.

- Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению региона, - сообщили в профильном комитете.

Анастасия Филиппова является выпускницей Волгоградского медуниверситета, который закончила по специальности «Лечебное дело» в 2015 году. В рамках профессиональной переподготовки прошла обучение по специальностям «Кардиология» и «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

С 2007 года Филиппова работала младшей медицинской сестрой в медицинских организациях здравоохранения региона, позднее в должности врача-терапевта в Быковской ЦРБ. В 2017 году стала заместителем главврача.

Фото: облздрав