63% волгоградцев ждут повышения зарплаты в 2024 году

Экономика 21.11.2023 09:42
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21.11.2023 09:42
Главные надежды работающих волгоградцев связаны с ростом зарплаты. Как сообщает V102.RU со ссылкой SuperJob, 63% волгоградцев в новом году ожидают повышения зарплаты. 38% хотят стабильной работы компании. 27% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. 24% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% горожан. 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 13% хотели бы признания своих заслуг, 11% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.
Только 3% опрошенных признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.
О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (66% против 59% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.
Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.
Жители города с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах.
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