63% волгоградцев ждут повышения зарплаты в 2024 году





Главные надежды работающих волгоградцев связаны с ростом зарплаты. Как сообщает V102.RU со ссылкой SuperJob, 63% волгоградцев в новом году ожидают повышения зарплаты. 38% хотят стабильной работы компании. 27% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. 24% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% горожан. 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 13% хотели бы признания своих заслуг, 11% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе. Главные надежды работающих волгоградцев связаны с ростом зарплаты. Как сообщает V102.RU со ссылкой SuperJob, 63% волгоградцев в новом году ожидают повышения зарплаты. 38% хотят стабильной работы компании. 27% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. 24% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% горожан. 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 13% хотели бы признания своих заслуг, 11% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

Только 3% опрошенных признались, что в будущем году ничего не ждут от работы. Только 3% опрошенных признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (66% против 59% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства. О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (66% против 59% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации. Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.