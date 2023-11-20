Спасибо, Валера! Сборная России повторила победу сборной СССР над Кубой на Олимпиаде-80

Спорт 20.11.2023 21:31
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20.11.2023 21:31
Любопытно, что 43 года назад, в отборочном матче на Олимпиаде-80 в Москве сборная СССР обыграла сборную Кубы с таким же счетом - 8:0.
Матч сборных России и Кубы на Волгоград Арене закончился со счетом 8:0. Игра прошла при полном преимуществе российской команды. После феерической победы на стадионе прозвучала песня «Валера», а футболисты побежали к трибунам благодарить болельщиков за поддержку. Зрители поют и танцуют.
Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказали в онлайн-трансляции.
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