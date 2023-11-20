



На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 20 ноября, в 19.30 стартовал матч между сборными России и Кубы. За три часа до начала спортивного сражения на главной футбольной арене города-героя стартовала развлекательная программа с автограф-сессией.

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев и фотокорреспондент Павел Мирошкин находятся на месте. Обо всем самом интересном до матча, а также о ходе игры мы расскажем в этой онлайн-трансляции.

Следите также за лентой новостей – там мы расскажем о самом главном.





20 ноября 20.27

Что можно сказать по итогу первого тайма. Сборная России начала игру весьма активно. Кубинцы работали организованно до первого гола в свои ворота. В целом же, игроки сборной Кубы редко выходили на чужую половину поля.









20 ноября 20.20

Последние минуты первого тайма россияне провели в атаке. Последний удар в створ от Федора Чалова в руки вратарю.

Уходим на перерыв со счетом 3:0.

20 ноября 20.16

Кубинцы разыгрывают угловой, но наши быстро его перехватывают.

20 ноября 20.11

Облякова уводят с поля из-за травмы.





– В целом, наши спортсмены играют в свое удовольствие на волгоградском стадионе. Кубинцы многое позволяют им – полная доминация сборной России, – констатирует обозреватель Иван Тюгаев.

20 ноября 20.08

На волгоградском стадионе пауза – вратарь сборной Кубы, похоже, получил травму. Медики на поле.





20 ноября 20.07

И третий гол! Скажем спасибо за него Антону Миранчуку.

Волгоградцы? Хотели разгромный счет? Пока все идет к этому!

20.03

И второй гол следом! На этот раз в исполнении Головина!!!

20 ноября 19.55

Россияне открывают счет этого матча! ГОЛ в исполнении Облякова! Трибуны ликуют!





20 ноября 19.43





Атаки сборной России болельщики на трибунах приветствуют дружным ревом. Когда Головин ударил на трибуны, зрители не мене дружно встретили это разочарованным возгласом. А вот аплодисменты трибун собрал взятый Сафоновым мяч.

– Пока преимущество у наших явно. Не хватает завершения, – комментирует обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев.





20 ноября 19.36

Итак, матч на «Волгоград Арене» между сборными России и Кубы стартовал! Перед началом, сообщают наши корреспонденты, болельщики распевали дружным хором «Катюшу». Эмоции пока самые позитивные!





20 ноября 19.26

Трибуны полные. Зрители снимают происходящее на стадионе. Вот-вот – и на поле вынесут флаги сборных.









Стартовый состав сборной Кубы: Аросарена, Перес, Диас, Санчес, Кальво, Торрес, Морехон, Эспино, Глоор, Парадела, Дельгадо.

20 ноября 19.25

Пятиминутка до начала матча. Смотрим, кто в стартовом составе российской сборной:





20 ноября 19.15

И пока одни ищут, чем подкрепиться, другие наблюдают за происходящим на поле – а там сейчас дают настоящее шоу. Как и было обещано ранее, для с попыткой перенести болельщиков в детство выступил Ираклий Пирцхалава.









20 ноября 19.06

До начала матча 20 минут и болельщики уже стремятся занять места на трибунах согласно купленным билетам, по дороге заворачивая в буфет. Чем сегодня кормят на "Волгоград Арене"? Сендвичами по цене 300 - 350 рублей.

На вопросы болельщиков, есть ли в продаже алкоголь, продавцы вынуждены отрицательно качать головой и предлагать просто горячее – чай и кофе по цене до 200 рублей за стаканчик.





20 ноября 18.50

И мы продолжаем опрашивать болельщиков – какие прогнозы у них на этот матч?

– Я не жду от наших спортсменов разгрома сегодня, – отвечает Роман из Москвы, приехавший на игру с участием родной сборной в одиночку, – только минимальную победу – 1:0.





20 ноября 18.46

Волгоградский Джанлука, он же Николай Михайлович Погорелов, прославившийся своими танцами в фан-зоне во время ЧМ-2018, тоже на "Волгограде Арене". И он снова танцует! А ведь ему, на минуточку, уже 73 года!





20 ноября 18.21

Чего ожидают болельщики от сегодняшнего футбола? Однозначно – победы россиян. Несколько мужчин средних лет, к примеру, в предвкушении разгромного счета.

– Только 5:0 в нашу пользу! – с задором и улыбкой говорят волгоградцы, не оставляя никаких шансов кубинцам.





20 ноября 18.01

Желающих получить автограф ооочень много. Но спортсмены обещают никого не обделить вниманием.





























20 ноября 17.52

Автограф-сессия стартовала несколько минут назад, сообщает спортивный обозреватель Иван Тюгаев. Очаровательные девушки просят именитых футболистов о фото на память. Как тут отказать?









20 ноября 17.41

А эти веселые ребята из Тамбова, как оказалось. Вместе с ними ведущий сначала разучивал колоритные кубинские танцы, после чего все вместе болельщики взялись переводить на испанский язык такие слова, как "гол", "стадион". Не обошлось и без фразы "Судью на мыло!"





– Мы не болеем ни за Россию, ни за Кубу, – признались тамбовцы. – Хотим, чтобы победила дружба.

20 ноября 17.49

Напомним, что сегодня в Волгограде общественный транспорт переведен на усиленный режим работы. Подробно о том, как будут ходить скоростные трамваи, автобусы и троллейбусы корреспонденты ИА "Высота 102" сообщали в специальном материале.

20 ноября 17.35





Стоит отметить, что сегодня и игрокам и болельщикам очень повезло с погодой. Если вчера в Волгограде задумал ледяной ветер, вперемешку со снегом хлестал дождь, то сегодня практически безветренно и достаточно тепло. Зрители не спешат и прогуливаются на свежем воздухе, насыщаясь позитивными эмоциями.









Волгоградцы и гости города из других городов основательно подготовились к предстоящему матчу и вооружились плакатами, флагами и другой атрибутикой – все в лучших традициях.





Не забывают болельщики и о поддержке военнослужащих – на плечах у некоторых флаги со словами "Своих не бросаем".





20 ноября 17.28

На сайте kassir.ru по сведениям на этот час в свободной продаже остается всего 138 билетов. При этом шесть из них продают по цене 12000 рублей. Это VIP-билеты на сектор А104 с ресторанным обслуживанием. Билетов по 500 рублей на сайте национального билетного оператора нет, есть только по цене от 1500 рублей (самые дешевые).





20 ноября 17.18

До стартового свистка на стадионе остается больше двух часов. По информации наших корреспондентов, перед кассами совершенно свободно – никаких очередей, чего не скажешь об очереди за автографами.

– Автограф-сессия еще не стартовала, а вот желающих получить автографы – уже довольно много, – сообщает Павел Мирошкин. – Каждые три минуты очередь увеличивается примерно на 10 человек.

Фото, видео: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»