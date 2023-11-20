Происшествия

Под Волгоградом бывший скотовод из мести работодателю сжег его запасы сена

Происшествия 20.11.2023 12:18
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20.11.2023 12:18


Огромный пожар из мести устроил 29-летний мужчина в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне вечером в полицию обратилась 30-летняя жительница одного из поселков и сообщила о происшествии.

По словам женщины, неизвестный совершил поджог 140 рулонов сена, которые хранились на территории ее домовладения. Вместе с сеном сгорел и стоявший рядом сарай. По предварительным подсчетам ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Полиция задержала поджигателя, который сознался в содеянном. Житель соседнего села сообщил, что мотивом поступка стала невыплата ему заработной платы супругом заявительницы, у которого он ранее работал скотоводом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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