На видео попал эпичный кульбит иномарки на дороге в Волгограде

Эффектный переворот в воздухе с приземлением на крышу совершил автомобиль Kia Cerato в Волгограде. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 18 ноября, в Краснооктябрьском районе.

- Около 10.45 водитель автомашины Lifan, двигаясь по ул. Еременко со стороны ул. Ватутина, при повороте на ул. Пельше не предоставил преимущество в движении автомашине Kia Cerato и совершил с ним столкновение. От удара Kia перевернулась.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области