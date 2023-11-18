Происшествия

На видео попал эпичный кульбит иномарки на дороге в Волгограде

Происшествия 18.11.2023 12:24
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18.11.2023 12:24


Эффектный переворот в воздухе с приземлением на крышу совершил автомобиль Kia Cerato в Волгограде. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 18 ноября, в Краснооктябрьском районе.

- Около 10.45 водитель автомашины Lifan, двигаясь по ул. Еременко со стороны ул. Ватутина, при повороте на ул. Пельше не предоставил преимущество в движении автомашине Kia Cerato и совершил с ним столкновение. От удара Kia перевернулась.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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