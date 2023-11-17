Борьба с коррупцией

Под Волгоградом экс-начальник районного ГИБДД получил 6 лет и лишился погонов

Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
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17.11.2023 11:07


Бывший начальник отделения ГИБДД Иловлинского района признан виновным в получении взятки. Как сообщает V102.RU, в 2022 году он за денежное вознаграждение оказал помощь в успешной сдаче двумя гражданами теоретического экзамена на знание ПДД для получения водительского удостоверения.

Согласно материалам уголовного дела, будучи экзаменатором, сотрудник ГИБДД самостоятельно отвечал на основные вопросы, тем самым способствуя  успешной сдаче своими «клиентами» экзаменов без фактической проверки знаний. В суде доказано, что общая сумма денежных средств, полученных в качестве взятки полицейским, составила 80 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по области.

Экс-полицейский приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 4 года, с лишением специального звания – майор полиции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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