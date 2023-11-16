Расследования

На прикуривших от Вечного огня студенток в Волгограде возбудили дело

Расследования 16.11.2023 10:43
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16.11.2023 10:43


Возбуждено уголовное дело в отношении студенток, прикуривших от Вечного огня на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда, сообщает V102.RU. 



— Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух жительниц Волгограда 21-го и 24-х лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Уголовное дело находится в производстве ОД ОП № 4 УМВД России по Волгограду. Производство дознания по уголовному делу контролируется прокуратурой.

Согласно материалам дела, 15 ноября около полуночи подозреваемые находились на объекте культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда». Видя на могиле обелиск и зажженный Вечный огонь, они осквернили место захоронения, прикурив сигареты от пламени надмогильного сооружения.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что мотив преступления будет установлен в ходе следствия. 

Сами девушки, как стало известно журналистам «Высоты 102» по-прежнему хранят молчание, зачем им понадобилось подкуривать сигареты именно от Вечного огня. Одна из девушек оказалась студенткой ВолгГМУ. Вторая утверждает, что нигде не учится. Ранее волгоградки не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Санкция инкриминируемой статьи в качестве максимума предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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