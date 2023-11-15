В Волгограде задержали прикуривших от Вечного огня студенток

Наряд ППС задержал двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, все произошло ночью 15 ноября в Центральном районе. Девушек, которые совершили этот кощунственный поступок, оперативно задержали.





- Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из ВУЗов города Волгограда, - рассказали в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области