Спорт

Валерий Карпин перед матчем с Кубой обратился к волгоградцам

Спорт 16.11.2023 10:12
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16.11.2023 10:12


Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем с Кубой, который состоится на «Волгоград Арене» 20 ноября, обратился к болельщикам и пригласил их на игру.

– Привет, друзья! Привет, Волгоград. 20 ноября у нас в Волгограде проходит заключительный в этом году матч со сборной Кубы. Нам очень нужна ваша поддержка. Приходите поддержать наших ребят, – обратился к волгоградцам Валерий Карпин.

По последним данным, на матч Россия–Куба продано 28 тысяч билетов. Напомним, что игра стартует на главном стадионе Волгограда 20 ноября в 19.30. Перед началом футбольного сражения для гостей готовят настоящее шоу с кубинскими музыкантами. Кроме того, все желающие смогут получить автографы известных российских футболистов, в числе которых и легенды волгоградского «Ротора». 

Видео: РФС

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