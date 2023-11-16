«Пробка до поймы»: в Волгограде ДТП парализовало движение по мосту через Волгу

Происшествия 16.11.2023 08:35
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16.11.2023 08:35
В Волгограде образовалась пятикилометровая пробка на мосту через Волгу. Движение, по словам очевидцев, крайне затруднено из-за ДТП, а хвост затора тянется до поймы. Водители, которые не хотят застрять в пробке, могут воспользоваться другими объездными путями, например, через мост на Волжской ГЭС.В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что на мосту через Волгу произошло ДТП с участием трех машин. В аварии пострадал один человек. Подробности выясняются.
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