Экология

В Волгограде стоки из подземного коллектора прорвались наружу

Экология 15.11.2023 17:03
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15.11.2023 17:03


Инспекторы Росприроднадзора совместно с сотрудниками специализированной лаборатории выясняют причины и масштабы загрязнения почвы сточными водами в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на данный момент установлено, что стоки изливаются на поверхность из подземного сооружения вблизи Григоровой балки.


- Представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены замеры площади загрязненного участка и отбор проб почвы, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ. Площадь подверженная загрязнению составила 9 678 кв.м, - сообщили в управлении.


Оценка вреда, нанесенного почве, будет установлена по итогам лабораторных исследований. 


Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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