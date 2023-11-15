В Волгограде стоки из подземного коллектора прорвались наружу

Инспекторы Росприроднадзора совместно с сотрудниками специализированной лаборатории выясняют причины и масштабы загрязнения почвы сточными водами в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, на данный момент установлено, что стоки изливаются на поверхность из подземного сооружения вблизи Григоровой балки.





- Представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены замеры площади загрязненного участка и отбор проб почвы, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ. Площадь подверженная загрязнению составила 9 678 кв.м, - сообщили в управлении.





Оценка вреда, нанесенного почве, будет установлена по итогам лабораторных исследований.





Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»