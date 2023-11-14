Двоих фигурантов по делу о гибели баскетболисток из Волгограда освободили от наказания



Пятый кассационный суд в городе Пятигорске рассмотрит жалобы потерпевших по уголовному делу о гибели юных баскетболисток из Волгограда. Как сообщает V102.RU, после череды судебных решений двое фигурантов оказались освобождены от уголовной ответственности. — Ставропольский краевой суд вынес новое решение после отмены кассации. У подсудимого Ларионова, водителя ВАЗ-21093, срок отбывания наказания остался прежним — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, — прокомментировали информагентству в пресс-службе Грачевского районного суда. — Водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter суд полностью освободил от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Такое решение вынес Ставропольский краевой суд в порядке апелляционного производства после отмены судом кассационной инстанции. Также он освободил директора МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда» по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Как уточнили в суде, потерпевшие не согласны с данным решением. Не согласен с приговором и водитель ВАЗа Ларионов вместе со своими адвокатами. Дело направлено повторно в Пятый кассационный суд. Заседание назначено на 7 декабря 2023 года. В августе 2022 года Грачевский районный суд Ставропольского края признал водителя ВАЗ-21093 Ларионова, выехавшего на встречную полосу трассы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц) и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Гособвинение просило назначить водителю ВАЗа шесть лет колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Также принято решение взыскать с Ларионова в пользу потерпевших, у которых погибли дети, суммы морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому. Одному из потерпевших по делу подростков за причинение тяжкого вреда здоровья принято решение о взыскании 600 000 рублей.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter Руслан Нахметов, который вез на соревнования молодых спортсменок, получил по суду по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) 1,5 года ограничения свободы, а по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков) девять месяцев ограничения свободы. Путем частичного сложения наказаний Нахметову назначено два года ограничения свободы.

К тому же действия на тот момент подсудимого переквалифицировали с ч. 3 ст. 293 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, исключив вмененные общественно-опасные последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. К слову, судом установлено, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 17 пассажиров, шесть из которых получили тяжкий вред здоровью, а пять пассажиров скончались на месте аварии.

Прокурором Грачевского района Ставропольского края для Нахметова запрашивалось четыре года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Директору МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда» Татьяне Астафьевой суд также переквалифицировал действия с ч. 3 ст. 293 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, исключив вмененные общественно-опасные последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

Астафьеву признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на 1,5 года.

Также суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на два года.

Путем частичного сложения наказаний суд назначил Ларионовой окончательное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления сроком на 2,5 года.

Родители девочек-спортсменок в судебных прениях просили суд строго наказать подсудимых Ларионова и Нахметова. Некоторые родители просили о снисхождении к директору спортшколы Астафьевой и прекращении в отношении нее уголовного преследования.

В ноябре 2022 года Ставропольским краевым судом ужесточено наказание водителю ВАЗа Ларионову. Увеличен срок отбывания наказания в виде лишения свободы с четырех лет четырех месяцев до шести лет, а также изменен вид исправительного учреждения с колонии-поселения на колонию общего режим.

Жалобы на приговор поступили от потерпевших, прокурора и защитника водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter Нахметова.

2 мая 2023 года Пятый кассационный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кикотя, кассационным жалобам осужденного Ларионова и его защитника, а также пятерых потерпевших на приговор Грачевского районного суда Ставропольского края от 1 августа 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда от 2 ноября 2022 года в отношении Ларионова, Астафьевой и Нахметова определил апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 2 ноября 2022 года отменить, а уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе. Также суд определил избрать меру Ларионову в виде заключения под стражу, Астафьевой и Нахметову — меру пресечения не избирать.

Напомним, что ДТП произошло 30 апреля 2021 года на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь рядом с поселком Ямки. В результате аварии погибли пять несовершеннолетних спортсменок-баскетболисток, направлявшихся в Черкесск на соревнования. Еще пять спортсменок и тренер получили тяжкие телесные повреждения. У других пассажиров микроавтобуса зафиксированы повреждения различной степени тяжести.

Объем уголовного дела составил 40 томов. Материалы направлены Генпрокуратурой РФ 7 декабря 2021 года в Грачевский районный суд Ставропольского края. 29 июля 2022 года прошли прения сторон. Оглашение приговора заняло почти неделю и проходило с 1 по 8 августа 2022 года.

Фото: пресс-служба Грачевского районного суда, ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Подготовлено по материалам пресс-службы Грачевского районного суда

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