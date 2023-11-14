В Волгограде запустили в оборот фальшивые пятитысячные купюры





В Волгограде запустили в оборот фальшивые денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Всего за одни сутки в трех банках были выявлены фальшивки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– По факту сообщений, поступивших от кредитных организаций, организована проверка. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к незаконному обороту фальшивых денег, – сообщили в пресс-службе Главка.

Одновременно полицейские напоминают, что за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ. Такие преступления являются тяжкими и наказываются сроком до 15 лет лишения свободы в случае совершения организованной группой.

– Вышеуказанное наказание распространяется на все случаи сознательного сбыта фальшивок, – уточняют в полиции.

В случае обнаружения фальшивой купюры, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться или передать кому-то. Отнесите фальшивку в полицию или сдайте ее на экспертизу в любой банк.