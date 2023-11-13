13 - счастливое число: «Динамо-Синара» одержало пятую победу подряд в Суперлиге





«Динамо-Синара» сегодня, 13 ноября, одержало пятую победу подряд в матче 13-ого тура Суперлиги. 13 стало счастливым числом для волгоградских гандболисток, которые с солидным отрывом победили АГУ- «Адыиф» из Майкопа – 33:22, сообщает V102.RU. «Динамо-Синара» сегодня, 13 ноября, одержало пятую победу подряд в матче 13-ого тура Суперлиги. 13 стало счастливым числом для волгоградских гандболисток, которые с солидным отрывом победили АГУ- «Адыиф» из Майкопа – 33:22, сообщает V102.RU.

Поначалу команды показывали равную борьбу, обмениваясь голами, но ближе к концу первой десятиминутки волгоградки стали уходить в отрыв благодаря точным попаданиям Олеси Горячевой, Арины Безбабных и Софьи Васильевой. Динамовки отлично справлялись и в защите, блокируя атаки и броски оппоненток. Снова показала класс и Анна Верещак. Голкипер сборной России совершила фантастические сейвы и отбила, казалось бы, несколько верных семиметровых. Майкопчанки, в свою очередь, старательно сопротивлялись напору динамовок. Игра шла волнами – «Динамо» лидировало, а соперницы подбирались к лидеру, и держали все время хозяек в напряжении.Главный тренер гостей Наталья Дерипаско вынуждена была взять тайм-аут в первой половине матча, но короткий перерыв, похоже, пошел на пользу именно волгоградкам. Варвара Семина выстрелила дуплетом и увеличила отрыв. Cвой вклад в копилку заброшенных мячей внесли и другие исполнительницы, в том числе, капитан Елизавета Дудкина. «Синара» ушла на перерыв с весьма комфортным для себя преимуществом со счетом 16:9.Однако начало второго тайма для волгоградского клуба не задалось – хозяйки пропустили сразу три мяча. К счастью, динамовки достаточно оперативно взяли себя в руки – постарались особенно Арина Безбабных и Екатерина Долматова. Как только пошла игра у лидеров, это вселило уверенность в остальной коллектив. И результат не заставил себя ждать – «Динамо» снова оторвалось и держало на приличном расстоянии гостей уже до конца поединка. Последние минуты прошли полностью под контролем подопечных Олега Кулешова и фактически без интриги. Бело-голубые довели дело до уверенного выигрыша - 33:22, наконец-то сумев стабилизировать результаты на дистанции. Безбабных заработала семь очков, а у Дудкиной и Семиной по пять результативных действий. Проявила себя с лучшей стороны и Анастасия Шкитина, набравшая четыре балла. Символично, что она выступает под тринадцатым номером. Анна Верещак, записавшая на свой счет девять спасений по итогам встречи, заслуженно стала лучшей в составе своего клуба и получила специальный приз. Сегодня можно отметить прекрасную командную работу, которая позволила нашим спортсменкам провести самый качественный матч за последние несколько туров с учетом уровня соперника.Болельщики бурно отреагировали на красивый и очень важный успех «Динамо» в битве с одним из своих конкурентов. Сегодня трибуны были особенно заводными и благодарно отзывались на каждый заброшенный мяч их любимой команды. Достаточно имелось ярких и эффектных голов, а также роскошных и стремительных комбинаций, которые только лишний раз подначивали болельщиков. Да и ведущий Алексей Жариков традиционно не давал зрителям покоя и организовывал шумовое сопровождение событиям, которые разворачивались на площадке. Совместными усилиями игроков, тренерского штаба и домашнего гандбольного зала была добыта очередная яркая победа. Хочется верить, что это только начало восхождения по турнирной таблице, в которой динамовки продолжают активно преследовать лидирующую шестерку.