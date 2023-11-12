«Соберет полные трибуны»: экс-полузащитник «Ротора» вернется в Волгоград на матч с Кубой

Экс-полузащитник «Ротора» и сборной России Евгений Алдонин вернется в Волгоград. Как сообщает V102.RU, на этот раз в качестве амбассадора РФС.

Алдонин перед матчем Россия — Куба, который состоится на «Волгоград Арене» 20 ноября вместе с еще одной легендой «Ротора» 90-х Валерием Есиповым, с удовольствием встретятся со своими фанами в ходе автограф-сессии. Футболисты обещают никого не оставить без памятных фотографий.

Компанию им составят другие известные в недавнем прошлом игроки сборной России — Дмитрий Сычев и Павел Погребняк. Евгений Алдонин рассказал журналистам, почему он считает Волгоград городом с сильными футбольными традициями и заверил, что предстоящий матч соберет полные трибуны.

— Волгоград — очень футбольный город с отличными футбольными традициями. К сожалению, «Ротор» не сумел совсем чуть-чуть дотянуться до чемпионства, но в 90-е он всегда боролся за медали, выходил в финал Кубка России, играл в еврокубках с «Нантом», «Бордо», «Лацио», выбивал «Манчестер Юнайтед». Вот на этих победах и выросло целое поколение, а то и два, любящих футбол людей. К тому же, «Ротор» — это флагман, но в Волгоградской области всегда были и другие профессиональные команды — «Текстильщик» в Камышине, который тоже успел сыграть в еврокубках, «Торпедо» из Волжского, «Звезда» в Городище. Так что сегодняшнее внимание к футболу совершенно не удивляет.

Футболист пообещал, что его модно будет легко найти перед матчем на «Волгоград Арене».

— Будет фото- и автограф-сессия. Кстати, будет и Валера Есипов. Ждем болельщиков там и, конечно, на матче. Уверен, что он соберет полные трибуны, — резюмировал Алдонин.

Напомним, что сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде в 19.30. Ранее в РФС объяснили, как можно попасть на стадион бесплатно.

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