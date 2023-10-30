Федеральный судья взят на карандаш ФСБ в Волгограде

В УФСБ России по Волгоградской области появились вопросы к деятельности судьи Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает V102.RU, обращение поступило от физического лица.
Согласно дополнению к повестке заседания квалификационной коллегии судей Волгоградской области, рассматривался вопрос об утверждении состава комиссии.
— Будут проверены обращения Павлова А.В. и Управления ФСБ России по Волгоградской области в отношении судьи Краснооктябрьского районного суда Волгограда Юдиной Юлии Николаевны, — говорится в заявлении квалификационной коллегии.
По данным официального сайта Краснооктябрьского райсуда, Юлия Юдина назначена на свою должность указом президента Российской федерации от 15 февраля 2021 года № 90. Служительница Фемиды продолжает исполнять свои обязанности.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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