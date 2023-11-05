Спорт

«Теперь никто не выбьет»: волгоградский «Ротор» одержал первую победу над «Чайкой» и закрепился в шестерке

Спорт 05.11.2023 18:37
0
05.11.2023 18:37


Волгоградский «Ротор» сегодня, 5 ноября, на выезде одержал первую победу в истории противостояний с «Чайкой» из села Песчанокопское в предпоследнем 17-ом туре первенства Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Попкова, таким образом, досрочно решили все вопросы по попаданию в заветную шестерку и весной продолжат сражаться за три путевки в Первый дивизион, сообщает V102.RU.

Накануне важного матча футболисты хозяев посетили памятник и возложили цветы к монументу, расположенному на территории стадиона  в честь основателя клуба из Ростовской области Ивана Платоновича Чайки, которому 3 ноября исполнился бы 81 год. Сейчас руководит «Чайкой» его сын Андрей Иванович. Поэтому у коллектива из Песчанокопского помимо турнирной мотивации было желание не ударить лицом в грязь через пару дней после памятной даты. 

Но и «Ротор» имел настрой на победу.  Гости начали активнее и на первых минутах после подачи с углового Рамазана Гаджимурадова Иван Пяткин потревожил оппонентов. Голкипер хозяев Данила Боков оказался на месте и спокойно зафиксировал мяч.  На 20-й минуте Данил Пелих прострелил с правого фланга на Михаила Агеева. Форвард переправил игровой снаряд в сторону ворот, однако на пути мяча встал футболист песчанокопцев и заблокировал попытку нападающего отличиться.

Вскоре «стая» разыграла стандарт, по завершении которого Олег Николаев, экс-игрок волгоградцев, с дальней позиции выстрелил. Вратарь Вадим Аверкиев, ранее защищавший цвета «Чайки», проконтролировал ситуацию и проводил сферу, летевшую мимо ворот.  До перерыва подопечные Игоря Семшова взяли мяч под свой контроль. При этом довести дело до серьезных угроз до конца первого тайма им не удалось. 

Нельзя сказать, что и во второй половине зрители наблюдали обилие острых моментов с обеих сторон. Матч продолжил развиваться в спокойном и осторожном режиме.  Только на 60-й минуте сине-голубые разыграли интересную комбинацию. Дмитрий Прищепа с левого края отдал пас Рамазану Гаджимурадову, а тот с острого угла попал в штангу с внешней стороны.

Фортуна вернула должок гостям через некоторое время. В середине второго тайма сам Гаджимурадов выступил в роли ассистента и вырезал точную передачу в штрафную на Даниила Арсентьева. Лучший бомбардир «Ротора» в нынешнем сезоне в ожесточенной борьбе c футболистом «Чайки» переправил мяч в сетку и забил такой нужный и, вероятно, исторический гол.

Волгоградцы вышли вперед. После этого они не нервничали и стали играть по счету.  Сергей Попков освежал игру своевременными заменами.  На поле снова появился Илья Сафронов вместо Рамазана Гаджимурадова, а в концовке тренерский штаб гостей выпустил дополнительного защитника Алексея Никитина вместо Михаила Агеева. «Ротор» надежно действовал в обороне и позволил сопернику в последние минуты совершить всего лишь пару ударов, которые не несли серьезную угрозу.  Вадим Аверкиев в добавленное время получил желтую карточку за затяжку времени, однако это уже мало кого волновало, так как сине-голубые довели дело до важнейшей итоговой победы 1:0. После финального свистка футболисты «Ротора» поблагодарили своих болельщиков за их активную гостевую поддержку по ходу всего поединка, которая также помогла сегодня выиграть. 

Данный успех позволил волгоградскому клубу сразу же подняться на третье место с 25-ю набранными очками. В заключительном туре 12 ноября «Ротор» на своей арене примет ещё одного своего конкурента  по таблице «Муром». Начало матча в 14-00. Уже сейчас можно констатировать, что при любых исходах в остатке первенства сине-голубых никто не сможет вытеснить из шестерки первых команд по итогам осеннего этапа чемпионата. Именно эта группа коллективов плюс четыре лучших клуба из «Серебра» весной с чистого листа начнут новый раунд сражений за выход в Первую лигу.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.11.2023 14:11
Спорт 05.11.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.11.2023 10:58
Спорт 05.11.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.11.2023 07:58
Спорт 05.11.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.11.2023 20:00
Спорт 04.11.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2023 21:15
Спорт 03.11.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2023 16:23
Спорт 03.11.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2023 12:19
Спорт 03.11.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2023 08:15
Спорт 03.11.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2023 21:39
Спорт 02.11.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 21:34
Спорт 31.10.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 10:19
Спорт 31.10.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 08:04
Спорт 31.10.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2023 18:41
Спорт 29.10.2023 18:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2023 07:30
Спорт 29.10.2023 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2023 07:26
Спорт 27.10.2023 07:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Потерявшего ноги под поездом 10-летнего мальчика из Волгоградской области готовят к протезированиюСмотреть фотографии
20:19
В Волгоградской области похоронили председателя районного суда в почетной отставкеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградскую область отметили в Минприроды за перевыполнение плана по строительству ВПССмотреть фотографии
18:37
«Теперь никто не выбьет»: волгоградский «Ротор» одержал первую победу над «Чайкой» и закрепился в шестеркеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде на шлюзах из-за пробитой лодки утонул рыбакСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтамиСмотреть фотографии
16:02
Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:28
С аншлагом и на позитиве: экспозицию Волгоградской области на выставке «Россия» увидели десятки тысяч человекСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский «Спартак» «взял штурмом» подмосковный клубСмотреть фотографии
13:20
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Андрея ИвановаСмотреть фотографии
12:39
Упавшая с 9-го этажа волгоградская школьница четвертый день борется за жизньСмотреть фотографии
12:10
«Теперь помогает спикеру»: уволившийся из-за коррупционного скандала экс-депутат Волгоградской облдумы нашел новую работуСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде дагестанцы и евреи проведут совместный субботникСмотреть фотографии
10:58
Президент областной федерации Иван Селянкин: «Панкратион набирает популярность в Волгограде»Смотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде изменится расписание вечерних рейсов трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом появился баннер в память о погибшем на СВО лейтенантеСмотреть фотографии
07:58
Не верь глазам своим. Фейковые билеты начали продавать на матч сборных России и Кубы в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:09
Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
20:41
В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованногоСмотреть фотографии
20:24
«Раньше одно обращение стоило миллионы»: волгоградцев просят спасти жизни и стать донорами костного мозгаСмотреть фотографии
20:00
Волгоградский «Ротор» 5 ноября проведет матч с «Чайкой» в селеСмотреть фотографии
19:27
Под ружейный грохот из парка в Волгограде изгнали иностранцевСмотреть фотографии
18:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда электросамокатчика на волгоградкуСмотреть фотографии
17:52
Сбивший юного спортсмена в Волгограде водитель «Нивы» ушел в глухую оборонуСмотреть фотографии
16:18
Пели гимн и прошли под флагом: в ЦПКиО Волгограда развернули 100-метровый триколорСмотреть фотографии
15:35
Сидевшая на краю балкона «Волжских парусов» девушка попала на видеоСмотреть фотографии
14:21
В центре Волгограда военные развернули мобильные пунктыСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде Крестный ход собрал 2000 человек: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
11:11
«Река времени»: в Москве с высоты птичьего полета увидят Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 