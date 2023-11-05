«Теперь никто не выбьет»: волгоградский «Ротор» одержал первую победу над «Чайкой» и закрепился в шестерке





Волгоградский «Ротор» сегодня, 5 ноября, на выезде одержал первую победу в истории противостояний с «Чайкой» из села Песчанокопское в предпоследнем 17-ом туре первенства Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото» со счетом 1:0. Подопечные Сергея Попкова, таким образом, досрочно решили все вопросы по попаданию в заветную шестерку и весной продолжат сражаться за три путевки в Первый дивизион, сообщает V102.RU.

Накануне важного матча футболисты хозяев посетили памятник и возложили цветы к монументу, расположенному на территории стадиона в честь основателя клуба из Ростовской области Ивана Платоновича Чайки, которому 3 ноября исполнился бы 81 год. Сейчас руководит «Чайкой» его сын Андрей Иванович. Поэтому у коллектива из Песчанокопского помимо турнирной мотивации было желание не ударить лицом в грязь через пару дней после памятной даты.

Но и «Ротор» имел настрой на победу. Гости начали активнее и на первых минутах после подачи с углового Рамазана Гаджимурадова Иван Пяткин потревожил оппонентов. Голкипер хозяев Данила Боков оказался на месте и спокойно зафиксировал мяч. На 20-й минуте Данил Пелих прострелил с правого фланга на Михаила Агеева. Форвард переправил игровой снаряд в сторону ворот, однако на пути мяча встал футболист песчанокопцев и заблокировал попытку нападающего отличиться.

Вскоре «стая» разыграла стандарт, по завершении которого Олег Николаев, экс-игрок волгоградцев, с дальней позиции выстрелил. Вратарь Вадим Аверкиев, ранее защищавший цвета «Чайки», проконтролировал ситуацию и проводил сферу, летевшую мимо ворот. До перерыва подопечные Игоря Семшова взяли мяч под свой контроль. При этом довести дело до серьезных угроз до конца первого тайма им не удалось.

Нельзя сказать, что и во второй половине зрители наблюдали обилие острых моментов с обеих сторон. Матч продолжил развиваться в спокойном и осторожном режиме. Только на 60-й минуте сине-голубые разыграли интересную комбинацию. Дмитрий Прищепа с левого края отдал пас Рамазану Гаджимурадову, а тот с острого угла попал в штангу с внешней стороны.

Фортуна вернула должок гостям через некоторое время. В середине второго тайма сам Гаджимурадов выступил в роли ассистента и вырезал точную передачу в штрафную на Даниила Арсентьева. Лучший бомбардир «Ротора» в нынешнем сезоне в ожесточенной борьбе c футболистом «Чайки» переправил мяч в сетку и забил такой нужный и, вероятно, исторический гол.

Волгоградцы вышли вперед. После этого они не нервничали и стали играть по счету. Сергей Попков освежал игру своевременными заменами. На поле снова появился Илья Сафронов вместо Рамазана Гаджимурадова, а в концовке тренерский штаб гостей выпустил дополнительного защитника Алексея Никитина вместо Михаила Агеева. «Ротор» надежно действовал в обороне и позволил сопернику в последние минуты совершить всего лишь пару ударов, которые не несли серьезную угрозу. Вадим Аверкиев в добавленное время получил желтую карточку за затяжку времени, однако это уже мало кого волновало, так как сине-голубые довели дело до важнейшей итоговой победы 1:0. После финального свистка футболисты «Ротора» поблагодарили своих болельщиков за их активную гостевую поддержку по ходу всего поединка, которая также помогла сегодня выиграть.

Данный успех позволил волгоградскому клубу сразу же подняться на третье место с 25-ю набранными очками. В заключительном туре 12 ноября «Ротор» на своей арене примет ещё одного своего конкурента по таблице «Муром». Начало матча в 14-00. Уже сейчас можно констатировать, что при любых исходах в остатке первенства сине-голубых никто не сможет вытеснить из шестерки первых команд по итогам осеннего этапа чемпионата. Именно эта группа коллективов плюс четыре лучших клуба из «Серебра» весной с чистого листа начнут новый раунд сражений за выход в Первую лигу.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор» VK.com