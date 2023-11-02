



Третье по счету заседание по делу Никиты Журавеля, сжегшего в мае 2023 года Коран в Волгограде, проходит сегодня, 2 ноября, в Висаитовском районном суде Грозного. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», в ходе процесса обвиняемый рассказал, что активно изучает ислам.

– Я продвигаюсь в теме изучения ислама, дабы понять, как сильно я оскорбил чувства верующих, - цитирует ИА «Чечня Сегодня» Журавеля.

Напомним, что второе заседание в суде Грозного перенесли на ноябрь из-за неявки потерпевших и свидетелей – в частности, 13 имамов мечетей.

19-летний Никита Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигурант дела признал вину частично. Ранее Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок.

Фото: Kadyrov_95 / t.me